«Открытый микрофон» спешит в Барду

Акция «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» успешно продолжается и день за днем расширяет зону охвата.

Местные жители, пользуясь возможностями «Передвижной приемной», открыто озвучивают свои проблемы и предложения, которые, в свою очередь, оцениваются руководством объединения, после чего даются соответствующие поручения. Благодаря проводимой акции с 4 августа по сегодняшний день в каждом из 10 адресов, где были организованы «Открытые микрофоны», ведутся соответствующие работы, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО

На этот раз в результате поступивших обращений возникла необходимость проведения акции «Открытый микрофон» в селе Гюлоглулар Бардинского района. Так, 10 сентября с 11:00 до 13:00 «Передвижная приемная» будет в распоряжении местных жителей. Будут созданы все условия для того, чтобы граждане могли рассказать о своих проблемах с газом.