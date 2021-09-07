Путин считает, что обстановка в мире «крайне турбулентна»
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, который прошел в режиме видеоконференции, заявил, что обстановка в мир остается крайне турбулентной.
«Тесное партнерство стран БРИКС востребовано, учитывая, что обстановка в мире остается крайне турбулентной», – приводит его слова РИА Новости.
Глава российского государства заметил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, вспыхивают застарелые конфликты: «Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты».