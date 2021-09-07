В Кремле надеются, что «уже ничто и никто» не сможет помешать «Северному потоку»

В Москве надеются, что уже ничто и никто не сможет помешать реализации «Северного потока-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, проект находится в завершающей стадии.

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй»,— сказал Песков российскому Первому каналу.

Представитель Кремля считает, что на фоне цен на газ и ситуации с заполняемостью подземных газовых хранилищ «вряд ли кто-то готов прислушиваться к воплям» с предупреждениями об опасности «Северного потока-2».

«Газпром» 6 сентября сообщил о завершении работ по укладке труб «Северного потока-2». Россия ожидает запуска проекта в ближайшие дни. По информации Bloomberg, поставки могут начаться с 1 октября.