Впервые премьером Японии может стать женщина

Ранее действующий премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил об отставке. Этому предшествовало сильное падение его рейтинга. По данным информагентства «Киодо», сейчас уровень поддержки премьер-министра Японии едва превышает 30%. Снизились и рейтинги самой партии — ЛДП рискует проиграть на октябрьских парламентских выборах в значительном числе префектур.

29 сентября в Японии состоятся выборы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Выигравший кандидат займет кресло премьер-министра, и впервые в истории страны этот пост может занять женщина, пишет «Медуза».

В стране тяжелая эпидемиологическая ситуация, вакцинация проходит медленно, японцы считают, что правительство не справляется с пандемией. На этом фоне решение провести Олимпийские игры в Токио вызвало массовое недовольство и акции протеста.

На этих выборах сразу две женщины претендуют на должность председателя ЛДП, а значит, и на пост премьер-министра Японии. Это Сэйко Нода и Санаэ Такаити.

Обе кандидатки в разное время возглавляли министерство внутренних дел и коммуникаций, но Такаити получила поддержку от бывшего премьера-министра Синдзо Абэ. Он до сих пор является влиятельной фигурой внутри партии. Такаити в своих интервью удается создать человечный образ — она рассказывает, что любит рок-музыку и мотоциклы.