Сопротивление в Панджшере обратилось к Турции

Участники Фронта сопротивления в Панджшере призвали Турцию не признавать правительство движения "Талибан". ТАСС сообщает, что такой призыв размещен в Twitter на одном из аккаунтов сопротивления.

В призыве отмечается, что при талибах "женщины в Афганистане в смертельной опасности". Если Анкара "признает и поддержит правительство талибов, то станет соучастником их преступлений", считают в сопротивлении. В Панджшере призывают "предотвратить это, пока не стало поздно".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что не исключает прямых контактов с "Талибаном", если для этого будут созданы условия и появятся причины.