Мария Захарова о ситуации в Карабахе: «В последнее время имели место вооруженные инциденты»
Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху, сказала журналистам глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев не фиксируется. Мы делимся оценками ситуации на азербайджано-армянской границе, где в последнее время имели место вооруженные инциденты. Информируем о работе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, осуществляемой по линии трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении. На данный момент приоритетным считаем неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. ...В первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплекса гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе», – сказала представитель российского МИД.