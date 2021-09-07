Джейхун Байрамов собрал дипломатов

Под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и с участием заместителей министра, послов по особым поручениям, руководителей профильных структурных подразделений МИД и диппредставительств страны состоялось совещание в формате видеоконференции.

В пресс-службе МИД сообщили, что основной целью встречи было обсуждение эффективного участия Азербайджана в международных мероприятиях, которые состоятся до конца этого года.

Джейхун Байрамов подчеркнул значимость обеспечения надлежащего представительства Азербайджана на этих мероприятиях, обеспечения активного участия на должном уровне.

В ходе совещания выступили главы диппредставительств Азербайджана при международных организациях, они рассказали о подготовке к предстоящим мероприятиям, озвучили свои предложения по этому поводу.