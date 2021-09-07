«Азеригаз» предупреждает: будет ограничена подача газа

С девяти часов утра 10 сентября будет ограничена подача газа как для населения, так и предприятий в Низаминском, в части Хатаинского и Наримановского районов, а также в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в ПО «Азеригаз», это связано с подключением к газораспределительной сети магистрального газопровода высокого давления, проложенного от газораспределительной сети «Бёюкшор» к газораспределительной сети «30-й участок», а также установкой двух задвижек на магистральном газопроводе «ГРС Бёюкшор - дорожная развязка Бёюкшор».