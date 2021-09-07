Bloomberg прогнозирует доллару небывалый рост
В ближайшее время доллар может укрепиться по отношению к другим мировым валютам, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что этому поспособствует ограниченное предложение валюты и сдвиг в ее пользу экономического роста и процентных ставок. "Насколько резким окажется этот рост, будет зависеть от готовности инвесторов к риску. Так что не удивляйтесь, если такое сочетание факторов приведет к потрясениям на рынках", - указывает Bloomberg.
Укрепление доллара ударит по другим мировым валютам. В первую очередь ослабнет евро. В бедственном положении окажутся и развивающиеся валюты. Сильно снизится курс южноафриканского рэнда и турецкой лиры, отмечает Bloomberg.
По мнению издания, в 2021-м доллар стремительно наверстывает упущенное в год пандемии коронавируса. Благоприятствуют доллару и нынешние процентные ставки. Так, краткосрочные ожидания по ставкам на финансовых рынках, считает Bloomberg, продолжат ползти вверх.