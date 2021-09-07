В мире появился новый миллиардер

На фоне мирового бума электромобилей акции южнокорейской химической компании Chunbo выросли на 69,79 процента за последний год, что позволило ее основателю и гендиректору Ли Санг-рюлю сильно разбогатеть. О появлении нового миллиардера сообщает Forbes.

60-летний Ли является крупнейшим акционером Chunbo, владеющим почти 34 процентами акций. Его жена, по совместительству второй гендиректор компании, владеет 10 процентами. Примерно такой же процент делят между собой две их дочери. Forbes оценивает капитал семьи Ли в 1,2 миллиарда долларов.

Химическая компания Chunbo в южнокорейском городе Чхунджу производит вещества, которые позволяют литий-ионным аккумуляторам, используемым в электромобилях, увеличить срок службы и реже разряжаться. В списке клиентов компании числятся китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology и Samsung SDI, входящий в группу компаний конгломерата Samsung и отвечающая за создание аккумуляторов. Chunbo также производит химические вещества, используемые для производства дисплеев, фармацевтических препаратов и полупроводников.