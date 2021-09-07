Нефть подешевела из-за решения Китая

Государственное бюро продовольствия и стратегических резервов КНР впервые выставило на аукцион нефть из национальных резервов, чтобы снизить цены сырья для местных НПЗ и химической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бюро впервые организовало выставление сырой нефти из национальных резервов на аукцион... Эта мера предназначена в основном для отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий химической промышленности, чтобы смягчить ценовое давление на них», — цитируют российские «Ведомости» сообщение бюро.

Объемы партий нефти, которую выставят на продажу китайские власти, в сообщении не уточняются.

На этом фоне стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 1,52% до $71,49 за баррель. Баррель техасской легкой нефти WTI подешевел на 1,15% до $68,5, следует из данных торгов на Межконтинентальной бирже ICE.