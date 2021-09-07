Минфин заявил, что США перед угрозой первого в истории страны дефолта

В свете надвигающегося дедлайна (крайний срок) спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс поднимет лимит государственного долга. Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен направила Пелоси письмо, в котором подчеркнула, что Конгресс должен принять меры до середины октября, иначе у правительства закончатся деньги, сообщает CNN.

По словам Йеллен, «некогда полностью доступные меры и наличные деньги полностью истощены. США могут впервые в своей истории не выполнить своих долговых обязательств».

Республиканцы в Сенате заявили, что не поддерживают поднятие лимита, однако Пелоси заметила, что решение не будет приниматься путём простого согласования, когда закон принимают на основании простого большинства (51 голос в Сенате), а не квалифицированного большинства, по которому потребуется 10 голосов «за» от республиканцев.

«Когда Дональд Трамп был президентом, мы, демократы, поддерживали поднятие лимита госдолга, потому что это ответственная мера. Надеюсь, республиканцы проявят такую же ответственность. Мы не будем принимать эту меру на основе простого большинства», - заявила Пелоси.