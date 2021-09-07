Путин заявил, что мир «расхлебывает» за США последствия экспериментов в Афганистане

Уход США и их союзников... привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, авторы экспериментов ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу.

«Все это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу», - добавил глава российского государства.

Страны БРИКС последовательно выступают за установление мира в Афганистане, отметил российский президент. «Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», – сказал Путин.