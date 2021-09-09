Как сообщает haqqın.az, в ходе судебного заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям Гулиев ответил на вопросы прокурора. Он сообщил, что распоряжение в связи с проведением работ по строительству и сносу на указанной территории было подготовлено Главным управлением архитектуры и градостроительства ИВ города Баку: «Распоряжение подготовили специалисты по строительству. Я поверил представленным ими оценкам».

Гулиев отметил, что в документе, вверенном ему для исполнения своих обязанностей в 2017 году, говорится, что распоряжение контролировал глава Исполнительной власти Баку: «У меня не было возможности совершать какие-либо серьезные маневры. Действовал в соответствии с текущей ситуацией. Я исполнял обязанности замглавы ИВ в течение семи месяцев. В течение этого периода Гаджибала Абуталыбов мог на законных основаниях подготовить представление к назначению меня на данную должность в администрацию президента. Вопрос: почему этого не было сделано?»

Судья напомнил Гулиеву, что вопрос о назначении сотрудников Исполнительной власти города Баку на судебном заседании не обсуждается и с предъявленным обвинением никак не связан.

В ответ бывший глава аппарата заявил: «Хочу сказать, если я недостаточно был компетентен, почему меня назначили заместителем? А если компетентен, то почему не было подготовлено представление к назначению меня на данную должность?».

Отвечая на вопросы сторон, Гулиев отметил, что в 2015 году глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров направил письмо главе Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Закиру Султанову (в настоящее время находится в тюрьме - ред.). В письме говорилось, что здание в Баку по адресу: улица Диляры Алиевой 145, было снесено. В результате применения тяжелой техники одна сторона здания обрушилась и повредила здание № 141: «В результате земляных работ скопились грунтовые воды, были установлены фундаментные столбы. Воздействие, вызванное работой тяжелой техники, вызвало обрушение здания, построенного в 1898 году. Соответствующие органы сразу же подняли этот вопрос. Исполнительная власть Баку сама снесла это здание, и получается, навредила себе сама. При чем здесь я?»

Гулиев также сказал, что Г.Абуталыбов подписал несколько распоряжений относительно данной территории, а затем отменил их: «Распоряжение было издано в 2013 году, отменено в 2015-м. Это меня не интересовало, так как не относилось к моей работе. Гаджибала Абуталыбов много раз подписывал распоряжения, а потом отменял их».

Адвокат Р.Гулиева, Р.Юсифбейли, спросил своего подзащитного, почему тот не дал полных показаний в ходе следствия: «Если бы вы дали полные показания в ходе следствия, до этого бы дело не дошло».

Гулиев же сказал, что ответил на все вопросы, заданные в ходе следствия.

Судебный процесс продолжится 13 сентября.

Напомним, Расим Гулиев обвиняется в подписании незаконного распоряжения о сносе исторического здания на улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения компании FF-2011 на строительство многоэтажек на данном участке.