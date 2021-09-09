Меркель о планах на будущее: Поначалу не буду делать ничего

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступала сегодня в Дюссельдорфе, но говорила она на этот раз не о политике, а об общих вещах: об общественном, философском, личном. Такое случается очень редко, пишет немецкий телеканал N-TV.

В частности, говоря о том, что сформировало её как личность, Меркель упомянула свою учёбу на физическом факультете, где 80% студентов были мужского пола. По словам Меркель, именно тогда она научилась завоёвывать своё место в среде, где доминируют мужчины.

В качестве самого тяжёлого для себя момента Меркель назвала кризис Еврозоны, когда она слишком много требовала от греческих граждан. Самыми лучшими моментами канцлер назвала те, когда удавалось достичь важного компромисса: например, подписание Лиссабонского договора или же согласование коронавирусной помощи странами-членами ЕС.

На вопрос о том, покидает ли она пост канцлера со спокойной душой, Меркель ответила «да» добавив, что считает свой долг выполненным, а Германии теперь нужно что-то новое.

Касательно планов на будущее, Меркель отметила, что хотела бы наверстать упущенное за годы своей политической карьеры. «Поначалу я просто не буду делать ничего и подожду, пока что-нибудь не придёт в голову. Может быть, я захочу что-нибудь написать, отправиться куда-нибудь в путешествие или просто остаться дома», — заявила канцлер ФРГ.