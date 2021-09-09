Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 9 сентября 2021, 23:05

Я помню тот день, как будто это было вчера. Утром 11 сентября 2001 года мне позвонили из редакции. «Ты что, спишь что-ли? – недовольно прокричал редактор. - Включай немедленно ящик, что, черт побери, там у вас происходит?». На экране уже был повтор того, как первый похищенный террористами самолет врезается в одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Часы зафиксировали происшедшее - 8.46. На циферблате было 9.02 и тут я вижу, как во вторую башню врезается другой самолет. Мурашки по коже. Что, действительно, все это значит? Кадры горящих небоскребов видели миллиарды людей на земле. Но немногие наблюдали, как это случилось в прямом эфире.

Сажусь за руль и еду в Вашингтон, до которого около 30 километров. Но по дороге, на въезде в округ Колумбия слышу еще один взрыв. Это третий самолет врезается в здание Пентагона и оттуда начинает валить густой дым. 9.37 утра. Буш стал тогда героем. Сейчас это выглядит иначе. В стране началась паника. Никто ничего не мог объяснить. Президент Джорд Буш-младший, который в тот день находился во Флориде нигде не объявлялся. Его «вице» Дик Чейни укрылся в бункере. Страшные слухи поползли по Америке: захвачены десятки самолетов и все они летят к Белому дому, Капитолию и другим святыням американской демократии, произошел взрыв у Госдепартамента, пожар в вашингтонском Торговом центре. Все они не подтвердились за исключением одного — захваченный террористами четвертый самолет действительно летел, чтобы поразить Капитолий, но его пассажиры, у которых были мобильные телефоны узнали, что случилось в Нью-Йорке и Вашингтоне, вступили в схватку с захватчиками и лайнер упал в штате Пенсильвания. Напомню чудовищные цифры. В Нью-Йорке погибли 2606 человек (19 террористов не учитываются). В Пентагоне жертвами стали 125 человек. Царствие небесное обрели граждане 91 страны. Если пятиугольник министерства обороны отремонтировали сравнительно быстро и работы были закрыты для постороннего глаза, то нью-йоркский ground zero, как его называли долгое время, был словно открытой для всех картинкой из фантастического фильма ужасов о нашествии пришельцев. Мне довелось побывать там лишь месяц спустя после трагедии, он производил чудовищное впечатление - над выкопанным котлованом торчали уродливые скелеты наклонившихся зданий и отовсюду из земли валили, как над гейзерами струи белого дыма. Буш появился на экранах лишь 20 сентября — тогда он выступил на объединенной сессии двух палат Конгресса. За считанные дни его рейтинг подскочил до 86 процентов — беспрецедентная цифра в американской истории и это только усилило подозрения поклонников теорий заговоров о том, что президент заранее знал о том, что произойдет и намеренно не остановил террористов. Как бы то ни было, Буш, одержавший сомнительную победу на выборах 2000 года над Альбертом Гором и получивший большинство голосов во Флориде скорее всего не без помощи своего брата - Джеба, который был губернатором штата, в одночасье стал суперпопулярным.

Потом отношение нации к президенту-герою начало меняться, также, как и в целом к 9/11. Десять лет назад 55 процентов американцев считало, что эта трагедия привела к большему сплочению нации. Сейчас, в канун 20-ой годовщины, так считают лишь 46 процентов, большинство уверено, что события того дня изменили Америку к худшему. А Байдена Афганистан топит Совершенно хаотичный вывод из Кабула американских военных и сотрудничавших с ними афганцев стал первым серьезным тестом для президента Байдена. И он его провалил. Но теперь его в связи с афганскими событиями ждет еще одно испытание — как разобраться с тысячами прибывающих в Америку гражданами Афганистана. Всего американцы вывезли оттуда 125 тысяч человек. 50 тысяч должны осесть на американской земле, но ни у кого из американских руководителей нет уверенности, что в числе прибывших нет засланных террористов. Кто они? На этот вопрос не может ответить и руководитель Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас. «Я не могу назвать число людей, которые с нами работали там», - сказал он на последней пресс-конференции.

Как пишет Washington Post, «многие из прибывающих прошли минимальную идентификацию и, похоже, никогда не сотрудничали с США. Один из афганских переводчиков по имени Мустафа, который подтвердил свою работу, говорит, что все, кто сел в самолет вместе с ним это «просто люди, которым повезло, что их эвакуировали». Американские власти уже отправили в Косово двоих «неопознанных летающих людей» и, вероятно, это число будет многократно возрастать. Между тем многие из сенаторов уже высказываются против принятия афганцев. «Вы не можете сказать мне, что все эти люди —невинные овечки, а не представляющие угрозу нашей безопасности террористы», - говорит сенатор Мэттью Розендейл из штата Монтана. Он убеждает губернатора штата не принимать никого из афганцев на своей территории из-за «бардака, который мы наблюдаем при проверке их данных». Так что у президента Байдена еще одна головная боль, помимо кризиса, который спровоцировали на границе с Мексикой тысячи нелегальных беженцев из южного континента. Не удивительно, что его рейтинг упал до рекордно низкой отметки — 46 процентов. Если первый Афганистан стал для Буша отличным трамплином, то Афганистан 2.0 просто топит Байдена. И, что может быть хуже всего для президента — его начинают оставлять даже самые преданные в прошлом сторонники. «У нас другой провалившийся президент», - под таким заголовком публикует колонку газета New York Times, которая прежде горой стояла за Байдена и подвергала остракизму (вплоть до увольнения) тех сотрудников, которые позволяли себе пускать критические стрелы в адрес демократов. «В этот 11 сентября униженный президент возглавляет униженную нацию», - пишет влиятельная газета. А дальше — больше. «Мы отмечаем первую победу джихадистов над Америкой в 2001 году тем, что в 2021–ом подарили им вторую победу над Америкой». Мемориал, воздвигнутый на месте бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке —комплекс из двух фонтанов, вода падает в один из них и струйками вытекает в невидимую нишу другого, как считает колумнист Брет Стивенс, как нельзя лучше символизирует картинку пустоты нынешней Америки. Честно говоря, лично мне идея мемориального комплекса понравилась. Эта вода словно очищает память человеческую от ужаса происшедшего два десятилетия назад. Но, может быть, американскому колумнисту виднее. Байден становится токсичным для его партии Американские политические стратеги говорят, что если рейтинг Байдена чудом повысится до 53 процентов, то демократы сохранят лидирующие позиции в конгрессе, если он останется на уровне 46 процентов, то тогда партия Осла эти выборы с треском проиграет.

Сейчас в палате представителей 220 демократов и 212 республиканцев. «Перспектива того, что демократы сохранят большинство в палате микроскопическая, - пишет газета конгресса The Hill. Действительно, в послевоенной истории США только уже упомянутому Бушу-младшему на волне поддержки после 9/11 в 2002 году удалось сохранить республиканское большинство на Капитолийском холме, а все остальные президенты после своего первого мандата теряли его для своей партии. И уже сейчас эксперты подсчитывают, что демократы в следующем году потеряют от 30 до 50 мест в палате представителей и упустят большинство в сенате.