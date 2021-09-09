Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение Ягуба Зуруфчу
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщила супруга певца Айнур Зуруфчу.
По ее словам, первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение Ягуба Зуруфчу, приглашен врач из-за рубежа.
Ранее в четверг сообщалось, что заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу заразился коронавирусом. Супруга его заявила, что состояние певца тяжелое, он находится в отделении реанимации «Ени Клиника».