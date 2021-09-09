Фирдовси Умудов: «Они врут про меня спортивному руководству страны, давят на борцов, звонят журналистам…»

Отдел спорта 9 сентября 2021, 23:18

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, замглавы и начальник спортотделения Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», полковник-лейтенант Госпогранслужбы Фирдовси Умудов обратился к словам президента Ильхама Алиева о недочетах в азербайджанском спорте.

По мнению заслуженного тренера Азербайджана, проблемы некоторых спортивных федераций кроются в недобросовестных управленцах. Умудов также рассказал, как о нем распускали различные слухи, какое давление оказывали на борцов, публично положительно отзывавшихся о нем, и журналистов, приглашавших его на телеэфиры. «Принимая в видеоформате нового министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил некоторые важные моменты, касающиеся азербайджанского спорта, и поручил серьезно изучить допущенные ошибки, - пишет Фирдовси Умудов в своем Facebook. - Глава государства подчеркнул, что в ходе подготовки к Олимпиаде в Токио, в некоторых федерациях работа шла не на должном уровне. Особо он выделил тот факт, что молодые спортсмены не смогли завоевать медали в Японии. Спортивная общественность страны вновь убедилась в том, что президент в курсе всего происходящего. Реальность такова, что в некоторых спортивных федерациях есть очень серьезные проблемы, и их главная причина заключается в слабом управлении. Менеджеры вместо того, чтобы уделить внимание взращиванию спортсменов и созданию необходимых условий для них, почему-то действуют наоборот. Некоторым представителям федераций кажется, что руководимая ими спортивная структура является их личной собственностью, и они могут делать там все, что хотят. Для таких людей сплетни, искусственно созданные скандальные ситуации, клевета и поливание грязью тех, кто с ними не согласен, - обычное явление. Они придерживаются принципа: «Кто не со мной, тот - мой враг». Эти люди всегда преследовали лишь свои личные интересы. Но они должны понять, что недолго смогут порочить имена профессионалов своего дела, отстранять их от любимой работы. Пусть не забывают, что рано или поздно придется отчитаться. Если слова президента они пропустят мимо ушей, то им придется очень тяжело».