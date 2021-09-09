Фирдовси Умудов: «Они врут про меня спортивному руководству страны, давят на борцов, звонят журналистам…»
Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, замглавы и начальник спортотделения Спортивного олимпийского центра «Серхедчи», полковник-лейтенант Госпогранслужбы Фирдовси Умудов обратился к словам президента Ильхама Алиева о недочетах в азербайджанском спорте.
По мнению заслуженного тренера Азербайджана, проблемы некоторых спортивных федераций кроются в недобросовестных управленцах. Умудов также рассказал, как о нем распускали различные слухи, какое давление оказывали на борцов, публично положительно отзывавшихся о нем, и журналистов, приглашавших его на телеэфиры.
«Принимая в видеоформате нового министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил некоторые важные моменты, касающиеся азербайджанского спорта, и поручил серьезно изучить допущенные ошибки, - пишет Фирдовси Умудов в своем Facebook. - Глава государства подчеркнул, что в ходе подготовки к Олимпиаде в Токио, в некоторых федерациях работа шла не на должном уровне. Особо он выделил тот факт, что молодые спортсмены не смогли завоевать медали в Японии.
Спортивная общественность страны вновь убедилась в том, что президент в курсе всего происходящего. Реальность такова, что в некоторых спортивных федерациях есть очень серьезные проблемы, и их главная причина заключается в слабом управлении. Менеджеры вместо того, чтобы уделить внимание взращиванию спортсменов и созданию необходимых условий для них, почему-то действуют наоборот. Некоторым представителям федераций кажется, что руководимая ими спортивная структура является их личной собственностью, и они могут делать там все, что хотят. Для таких людей сплетни, искусственно созданные скандальные ситуации, клевета и поливание грязью тех, кто с ними не согласен, - обычное явление. Они придерживаются принципа: «Кто не со мной, тот - мой враг».
Эти люди всегда преследовали лишь свои личные интересы. Но они должны понять, что недолго смогут порочить имена профессионалов своего дела, отстранять их от любимой работы. Пусть не забывают, что рано или поздно придется отчитаться. Если слова президента они пропустят мимо ушей, то им придется очень тяжело».
По словам Фирдовси Умудова, он долгое время не отвечал на клеветнические выпады в свой адрес, но дальше так продолжаться не может.
«Я долго не обращал внимания на те слухи, которые обо мне распускают и на то, как неблагодарные люди, которых я когда-то поддерживал, клевещат на меня. В ходе Отечественной войны я был приглашен в эфир одного из телеканалов. После этого сотруднику телеканала звонили и спрашивали: «Это вы пригласили Фирдовси Умудова или он сам пришел?». Также я знаю, что на некоторых наших известных борцов оказывалось давление, когда они положительно отзывались обо мне. Помимо этого, были обвинения в том, что «Фирдовси Умудов заказывает в прессе статьи против нас». Я в курсе и вранья, которое преподносилось обо мне спортивному руководству страны. Но я молчал, потому что был уверен, что ложь долго не живет».
Являясь вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана, Фирдовси Умудов уже долгое время не приглашается на ее заседания. Почему? В Федерации утверждают, что вице-президенты в принципе не должны участвовать в собраниях. Интересно, а зачем тогда нужны вице-президенты, если в заседаниях, на которых решаются важнейшие вопросы азербайджанской борьбы, они не принимают участия?
«Когда вы говорили, что «Фирдовси Умудов не появляется в Федерации», я как офицер выполнял военные задания, - продолжает прославленный специалист, которого выбирали лучшим тренером мира и неоднократно лучшим тренером Азербайджана. - Я всегда на службе у Родины, у нашего народа - и как офицер, и как спортивный специалист. Просто для меня всегда был важен принцип: «Если приглашают – иду, если не зовут – непрошенным гостем не буду». Если кому-то нужна моя помощь, я всегда готов помочь.
Верю, что после назначения на пост министра молодежи и спорта Фарида Гаибова наш спорт вступит в новую эру. А мы в свою очередь сделаем все для его блестящего будущего».
Как видим, Умудов открыто пишет о том, что в Федерации к нему относятся, мягко говоря, несправедливо. Фактически столь опытный специалист отстранен от работы без каких-либо внятных на то причин. Видимо, кому-то в Федерации это выгодно…