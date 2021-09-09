Российский военный погиб в Сирии

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате подрыва бронемашины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Инцидент произошел в сирийской провинции Хомс.

«В ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Находившийся в бронемашине военный получил тяжелые ранения, от которых скончался, несмотря на своевременное оказание медицинской помощи.