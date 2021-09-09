Российские аналитики напоминают, что план обороны армян строился вокруг основной линии, известной как линия Оганяна, – серии укреплений, построенных в 1990-х годах после первой карабах ской войны. Они состояли из заграждений, мин и колючей проволоки, бетонных огневых точек, других долговременных укреплений, которые с тех пор не были заметно усовершенствованы.

Как сообщал haqqin.az в предыдущих выпусках, действующий в России Центр анализа стратегий и технологий опубликовал сенсационное исследование, посвященное войне в Карабах е. В этом исследовании отмечен ряд факторов, обусловивших разгром армянской армии с первых дней войны.

«Это значительно упростило азербайджанским планировщикам определение основных целей и использование точечных ударов для поражения ключевых оборонительных позиций. Кроме того, сообщалось, что в течение первых недель боевых действий армяне не предпринимали серьезных усилий по маскировке своей техники от воздушных ударов», — отмечается в исследовании ЦАСТ.

Отсутствие модернизации, как считают эксперты, стало одной из причин поражения.

«Самоуспокоенность карабахских сил дорого им обошлась: по некоторым данным, в течение 27 сентября, первого дня интенсивных действий, Азербайджану удалось уничтожить 60% средств ПВО армян в Карабахе и 40% ее артиллерии. Этот молниеносный удар фактически подорвал большую часть оборонительных возможностей Армении на самой ранней стадии войны и создал условия, в которых разворачивались остальные боевые действия», – заключают эксперты ЦАСТ.

Фактически первый удар азербайджанская армия нанесла по давно известным целям. Уничтожение ПВО противника было приоритетным для Азербайджана, тем самым открывалось небо для авиации. Для этих целей Азербайджан даже использовал старые самолеты АН-2.

В исследовании отмечается, что после прорыва «линии Оганяна» на южном направлении и уничтожения ПВО, азербайджанские войска с легкостью поражали отступающие армянские силы, которым все сложнее было защищаться от атак с воздуха.

С другой стороны, гористая местность ограничивала маневренность автомобилей, и армяне были вынуждены перевозить подкрепление и боеприпасы по дорогам, которые контролировала беспилотная авиация Азербайджана. В итоге большое количество техники и живой силы было уничтожено на дорогах.

«Большое количество брошенной техники свидетельствовало о падении морального духа армянских солдат и нарушении координации войск. Уничтожив большое количество автомобильной техники, азербайджанская армия нарушила снабжение армянских войск», - говорится в отчете.