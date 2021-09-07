Президент РФ Владимир Путин усмехнулся после слов главы Беларуси Александра Лукашенко о «поглощении» и «объединении» двух стран.

«Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях о том, что кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели. …Если кто-то этим болел, можем подлечить», — сказал Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

В ответ российский лидер улыбнулся, затем усмехнулся, после президент Беларуси сказал, что если Москве и Минску понадобятся более крепкие связи, чем в унитарном государстве, лидеры двух стран сделают это «элементарно».