Ашраф Гани просит прощения у афганцев и уверяет, что денег с собой не увозил

По словам Гани, покинуть Кабул было самым сложным решением в его жизни, однако он посчитал, что только так можно избежать повторения ситуации, в которой город находился во время гражданской войны 1990-х годов, пишет Anadolu.

Бывший президент Афганистана 72-летний Ашраф Гани, бежавший из страны и укрывшийся в ОАЭ после захвата движением «Талибан» власти в стране, извинился перед своим народом.

Гани отметил, что не намеревался бросать свой народ, но у него не было иного выбора. Экс-президент также опроверг обвинения в том, что он сбежал в Эмираты, якобы захватив с собой около 169 млн долларов.

Он подчеркнул, что посвятил 20 лет тому, чтобы помочь Афганистану стать «демократическим, процветающим и суверенным государством», и выразил глубокое сожаление по поводу того, что его правление закончилось трагедией, аналогичной предыдущим.

Ранее в посольстве России сообщали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.