Экономическое положение в Афганистане резко ухудшилось после прихода к власти Талибана и прекращения иностранной помощи. На фоне обрушения курса афгани и резкого роста цен, многие афганцы вынуждены продавать всё имущество, чтобы не умереть от голода и не лишиться крыши над головой. От безысходности некоторые выставляют на продажу собственных детей.

Житель Афганистана Мир Назир рассказал британской Times, что решил продать владельцу магазина свою четырёхлетнюю дочь Сафию за $590, чтобы спасти от голодной смерти остальную семью. В стране после захвата власти талибами практически закончились запасы продовольствия и жизненно важных товаров. В ООН заявили, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо собрать не менее $600 млн.

Как сообщила газета, мужчина пытался продать свою дочь на местном рынке. «Я бы предпочёл умереть, но не продавать дочь. Но моя смерть никого не спасёт в моей семье. Кто будет кормить других моих детей? Дело не в выборе, это отчаяние», — объяснил он.

При этом он добавил, что «не мог продать дочь за низкую цену», поэтому сторговался с покупателем до 50 тысяч афгани, что составляет $590. На подобный поступок его сподвигла перспектива голодной смерти его жены и пятерых детей: «Мы все ещё обсуждаем условия. Если она будет работать в магазине, её жизнь будет куда лучше, чем сейчас. И эти деньги могут спасти мою семью».

Мужчина рассказал, что раньше был полицейским в городе Газни, но потерял работу и бежал с женой и пятью детьми в Кабул за несколько дней до прихода в столицу талибов. Сейчас работает носильщиком на рынке, но его зарплаты не хватает, чтобы платить за аренду жилья.