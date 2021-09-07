Путин: Лукашенко лучше «Талибана»

Президент РФ Владимир Путин советует Европе вести диалог с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который пришел к власти законно, в отличие от движения «Талибан», но с которым разговаривать готовы.

«Все хотят разговаривать напрямую с движением «Талибан», хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Говорят, что да, «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать. А президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич пришёл к власти не в результате вооружённой борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится - это другой вопрос. Но мой ответ такой: «Идите разговаривайте с властями Беларуси. Что вы с нами-то разговариваете. Россия здесь ни при чем», - передает РИА Новости слова Путина.