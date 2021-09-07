Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила увольнением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прохождения вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что если вы хотите работать на правительство или по правительственному контракту, то вы будете вакцинированы», — сказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

При этом она утвердительно ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.