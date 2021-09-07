«Умники там придумали»: Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе

«На споте, на свободном рынке в Европе сейчас 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. ...Как вот в своё время напридумывали в Еврокомиссии — вот теперь пожалуйте бриться», — разъяснил ценовую политику Европы Путин.

Президент РФ объяснил, что в России другой подход: он совмещает рыночное ценообразование и привязку к нефтяным ценам. Цены в этой ситуации тоже никто не регулирует, но колебания не происходят резкими скачками.

По его словам, в европейских хранилищах не хватает объема газа. Путин подчеркнул: на рост цен на газ влияют и другие проблемы: «И все, и цена на газ начала обгонять цену на нефть и на нефтепродукты. И видите как скакнула?!».

Ранее в четверг биржевая цена газа в Европе превысила отметку в $700 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум. Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $669,4, а затем достигла максимума — $700,2.