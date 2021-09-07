Конечно, эти деньги не ушли впустую - благодаря им построена мощная система обороны, налажена современная инфраструктура, возведены целые микрорайоны, экономика страны вышла в число передовых в регионе, решены социальные проблемы населения, в том числе и вынужденных переселенцев… Список можно продолжить до бесконечности. Но речь сейчас о Нефтяном фонде, который при всех объемах притока нефтедолларов никак не может отскочить от сорока с хвостиком миллиардов долларов. Но этому, по всей видимости, подходит конец.

Мы уже отмечали, что все попытки правительства Азербайджана по сокращению суммы трансферта в госбюджет из Нефтяного фонда в последние годы терпели неудачу. Глобальные экономические кризисы, пандемия коронавируса не оставляли для властей другого выхода, а запасной финансовый карман всегда шел на выручку. Итак почти две трети доходов Госнефтефонда растрачены на разные нужды, из которых около 100 млрд манатов ушло лишь на пополнение бюджета.

Как видно из прогнозов Минфина на 2022 год, правительство решительно настроено сокращать трансферты в госбюджет из Госнефтефонда в течение 2022-2025 годов. Как известно, прогноз на текущий год предусматривает трансферт из фонда в размере 12,2 млрд манатов, что обеспечит 48% всех бюджетных доходов. Но уже в следующем году объем трансфертов из Нефтяного фонда предусмотрен в объеме 11,86 млрд манатов. И это при том, что доходы фонда в следующем году прогнозируются на уровне 9,277 млрд манатов.

Да, хотя правительству и предстоит в течение года возрождение освобожденных районов Карабаха, а также продолжить укреплять безопасность страны и борьбу с последствиями пандемии, все же решено сократить объем трансферта на 340 млн манатов. Кому-то эта сумма может показаться небольшой. Но снижение объема трансферта предусмотрено на фоне растущих расходов бюджета, в том числе и в социальной сфере. И сокращение в таких условиях трансферта на 3,1% может представить даже некоторую угрозу планам правительства. Но там, видимо, все четко просчитали.

Данный вывод подтверждается и другим фактом – снижение трансфертов из фонда в бюджет планируется и в последующие годы. Так, в 2023 году объем трансфертов из фонда, по прогнозам Минфина, составит уже 11,52 млрд манатов, в 2024 году – 11,18 млрд манатов, а в 2025 году – 10,84 млрд манатов. Всего за четыре года правительство планирует повысить эффективность своей работы настолько, чтобы облегчить нагрузку на фонд на 1,36 млрд манатов и снизить долю трансфертов из фонда на целых 8%.

А эти прогнозы тщательно просчитаны. Даже при нынешних комфортных ценах на нефть правительством разработаны три сценария возможного резкого снижения активов Нефтяного фонда, если цены на «черное золото» резко упадут, – этот риск существует всегда, что каждый раз учитывается Минфином при разработке проекта бюджета на очередной год. А какие при этом возможны изменения активов фонда по годам при базовом показателе в 42,7 млрд долларов (прогноз по активам фонда на конец 2021).