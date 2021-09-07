ЧП в бакинском метро

В бакинском метро возникла задержка в движении поездов, сообщил журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, поезд, направлявшийся к станции "Ази Асланов", остановился на станции "Улдуз" из-за возможной технической неполадки, пассажиры были высажены из вагонов.

"Состав был доставлен на тупиковую ветку в тоннеле станции "Нефтчиляр" для технического осмотра. На линию был пущен другой состав. Поэтому в движении поездов возникла задержка на три-четыре минуты", - сказал Мамедов.