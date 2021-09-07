Министр Амруллаев обсудил с ректорами вузов подготовку к новому учебному году
Накануне министр образования Эмин Амруллаев провел онлайн-встречу с ректорами вузов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования, на встрече был обсужден ход проведения соответствующих подготовительных мероприятий по восстановлению традиционного образования в высших учебных заведениях 29 сентября, организация обучения, вакцинация преподавателей и студентов, состояние готовности аудиторий и другой соответствующей инфраструктуры, а также заслушаны предложения по этому поводу.