Азербайджан и Турция подняли в небо военные самолеты фото; видео
В рамках совместных летно-тактических учений «Сокол ТурАз-2021» военные самолеты Азербайджана и Турции совершили оперативные вылеты, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в учениях изучаются возможности согласования взаимодействия по проведению совместных операций с участием ВВС обеих стран и связи между боевыми самолетами с различными характеристиками. Успешно выполняются задачи по уничтожению средств ПВО и стратегических объектов военного назначения условного противника путем нанесения ударов с воздуха и другие задачи.