Какие последствия COVID можно определить по глазам

Установить последствия коронавирусной инфекции у человека можно при помощи роговицы. К такому выводу пришли у ченые из Турции и Великобритании. Об этом сообщает газета British Journal of Ophthalmology.

По мнению экспертов, у части переболевших COVID-19 спустя месяц после выздоровления встречается существенное снижение числа нервных волокон в роговице. Подобный симптом может сохраняться еще через три месяца.

Чаще всего с такими последствиями сталкиваются люди, которые переносили коронавирус с сопутствующими невропатическими болями неясного характера. Также сигнализировать об этом будут проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В исследовании участвовали 40 человек, которые выздоровели от COVID-19, а также 30 респондентов контрольной группы. Все люди, кроме стандартной диагностики, прошли процедуру конфокальной микроскопии роговицы. По итогам стало ясно, что у участников эксперимента с неврологическими симптомами замечено уменьшение количества нервных волокон в роговице, по сравнению со здоровыми людьми.

В некоторых случаях коронавирус способен повреждать глазные сосуды. Обычно воспаление характеризуется помутнением в стекловидном теле и изменением на сетчатке.