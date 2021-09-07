Азербайджан и Казахстан сверили часы в экономике

11:03

Накануне в Баку состоялось 17-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном. В заседании приняли участие сопредседатели межправительственной комиссии, делегации во главе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым.

Выступивший на заседании министр энергетики, сопредседатель комиссии Парвиз Шахбазов поздравил Бахыта Султанова с назначением на должность сопредседателя Межправительственной комиссии и пожелал успехов. Он отметил важную роль Межправительственной комиссии в устойчивом развитии политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном и выразил уверенность в том, что мероприятие будет плодотворным в создании новых возможностей для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Министр подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан связаны прочными узами дружбы и братства, основанными на общей истории, схожих культурных и духовных ценностях, а сегодняшнее взаимодействие на высоком уровне достигнуто благодаря неоценимым заслугам общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Было отмечено, что именно в результате дальновидной политики этих видных государственных деятелей наши страны стали региональными центрами силы, и сегодня Азербайджан и Казахстан являются инициаторами многих важных транснациональных проектов. Состоявшиеся взаимные официальные визиты и встречи играют важную роль в укреплении сотрудничества. Результаты многочисленных встреч президента Азербайджана Ильхама Алиева с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подписанные в рамках этих встреч двусторонние документы создают благоприятную политическую и правовую основу для прогрессивного развития наших отношений.

Министр также отметил, что за 7 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами составил 62 миллиона долларов США и имеется большой потенциал для увеличения объема экспортно-импортных операций по всем направлениям торгового сотрудничества: «В Азербайджане зарегистрировано 152 казахстанских предприятий, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта. В 1995-2021-х годах Азербайджан инвестировал в Казахстан 203,7 миллиона долларов США, а Казахстан - 94,8 миллиона долларов США». Было также отмечено, что наблюдается положительная динамика двусторонней торговли в энергетической сфере: «Сырая нефть и нефтепродукты Казахстана сегодня перевозятся через Каспийское море и Азербайджан на черноморские терминалы. В 2020 году компания «SOCAR Trading S.A.» закупила 106 тыс. тонн сырой нефти казахстанского происхождения с целью увеличения поставок на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. За семь месяцев этого года этот показатель составил 71 тысячу тонн», - добавил министр. Он также подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане принимаются комплексные меры в области энергоэффективности и увеличения доли возобновляемых источников энергии в производстве и потреблении энергии. Также было отмечено, что будет рассмотрена возможность сотрудничества с казахстанскими компаниями, заинтересованными в обмене опытом в этом направлении.