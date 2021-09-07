Зеленский заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией новость дополнена
Существует вероятность полномасштабной войны с РФ, заявил президент Укранины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming.
Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: "Считаю, может быть".
В то же время украинский президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий: "После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси".