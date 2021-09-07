Защитная борода, запах насилия, толстяки-коррупционеры: названы лауреаты «Шнобелевки»

В США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию, выдаваемой за зачастую комичные, но в то же время серьезные научные исследования. Из-за пандемии COVID-19 церемония прошла в дистанционном формате. Лауреатами 31-й «Шнобелевской премии» стали ученые из 24 стран.

«Премия мира» досталась исследователям, которые изучали «защитные функции» бороды. Американские ученые в ходе эксперимента нашли доказательства того, что растительность на лице может защищать от ударов в это самое лицо.

Награда в области медицины была присуждена исследователям, которые доказали, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и лекарства, снимающие отеки.

Премия в категории «Экономика» досталась Павло Блаватскому из французской бизнес-школы Монпелье. Он исследовал коррупцию в странах бывшего СССР. Аналитик предположил, что степень ожирения политиков может прямо отражать уровень взяточничества.

Награду по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые изучали состав воздуха в кинотеатрах. Исследователи пытались выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

Премия по экологии досталась ученым из Испании и Ирана. Они применили генетический анализ в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

Биолог Сюзанна Шетц получила премию за анализ звуков, которые издают домашние кошки. Она описала результаты месячного эксперимента, в ходе которого зафиксировала 538 вокализаций своих питомцев.

Кроме того, Шнобелевские премии в двух номинациях – «Физика» и «Кинетика» – достались ученым, которые с помощью экспериментов пытались выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом постоянно и почему пешеходы все-таки иногда сталкиваются.