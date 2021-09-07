Азербайджан выделил на борьбу с пандемией $2,5 млрд заявление министра
Правительство Азербайджана выделило на борьбу с пандемией коронавируса 2,5 миллиарда долларов, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета.
По словам министра, данные средства направлены деловым и социальным структурам Азербайджана, а также на обеспечение банковских обязательств.
«Внедрение этих механизмов помогло предпринимателям выйти из кризиса с меньшими потерями», - сказал Микаил Джаббаров.