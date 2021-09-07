Джекпот Powerball США достиг $409 млн, азербайджанцы могут выиграть огромный приз в эту субботу
В эту субботу лотерея США Powerball разыграет джекпот на сумму $409 миллионов долларов, что является крупнейшим лотерейным призом в мире на сегодняшний день.
Лотерея Powerball привлекает фанатов со всего мира с того дня, как трое счастливцев поделили между собой рекордный джекпот в $1.58 миллиарда в январе 2016 г.
Совсем недавно организаторы лотереи США добавили еще один, третий еженедельный тираж – теперь розыгрыши лотереи проходят по понедельникам, средам и субботам. В результате все больше людей со всего мира спешат купить билеты для участия в тиражах лотереи Powerball, что вызывает еще больший рост джекпота!
"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $409 миллионов", – говорит представитель спецслужбы theLotter.net Адриан Коореманс.
Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $409 миллионов (695 миллионов манат), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.
Гражданам Азербайджана не придется лететь в США, чтобы принять участие в тираже знаменитой американской лотерее и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает азербайджанцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле меньше 5 долларов США.
Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет, и за это время принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранных пользователей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион".
Вот как это работает
"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях, – объясняет Коореманс. - Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".
Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто
- Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более чем 50 доступных на сайте лотерей.
- Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар «Пауэрбол» от 1 до 26.
- Подтвердите ваш заказ.
"После того как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.
Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.
Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Азербайджана?
theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже по лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.
Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!