Джекпот Powerball США достиг $409 млн, азербайджанцы могут выиграть огромный приз в эту субботу

В эту субботу лотерея США Powerball разыграет джекпот на сумму $409 миллионов долларов, что является крупнейшим лотерейным призом в мире на сегодняшний день.

Лотерея Powerball привлекает фанатов со всего мира с того дня, как трое счастливцев поделили между собой рекордный джекпот в $1.58 миллиарда в январе 2016 г.

Совсем недавно организаторы лотереи США добавили еще один, третий еженедельный тираж – теперь розыгрыши лотереи проходят по понедельникам, средам и субботам. В результате все больше людей со всего мира спешат купить билеты для участия в тиражах лотереи Powerball, что вызывает еще больший рост джекпота!

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $409 миллионов", – говорит представитель спецслужбы theLotter.net Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $409 миллионов (695 миллионов манат), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Азербайджана не придется лететь в США, чтобы принять участие в тираже знаменитой американской лотерее и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает азербайджанцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле меньше 5 долларов США.