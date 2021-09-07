«Могильщик Баку» требует допросить Абульфаза Гараева по делу Музея искусств

Напомним, именно в период нахождения З.Султанова на посту главного охранника уникального архитектурного наследия Баку олигархи уничтожили сотни непревзойденных памятников эпохи первого нефтяного бума – украшавшие старый Баку красивейшие архитектурные здания. На месте стертого с лица земли великолепия появились безвкусные бетонно-стеклянные страшилки. Это историческое преступление в том числе на совести Закира Султанова, о чем haqqin.az писал в годы большой стройки. Жаль, что З.Султанов не понес соответствующего наказания именно за совершение своего главного преступления перед современным и будущими поколениями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова, получившего прозвище «могильщик старого Баку». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании в качестве свидетеля был допрошен представитель ОАО «Азераграртикинти» Нусрет Омаров.

Нусрет Омаров отметил, что ОАО «Азераграртикинти» победило в проводимых тендерах на ремонтно-восстановительные работы и получило 31 миллион манатов. Эта сумма была потрачена на ремонт Музея искусств.

«Я неоднократно бывал в этом музее. 31 миллион манатов слишком большая сумма. На что вы ее потратили?», - задал вопрос судья.

На что Омаров заявил, что в музее шли реставрационные работы. Отвечая на вопросы сторон, представитель ОАО «Азераграртикинти» сообщил, что их компания выигрывала тендеры по ряду проектов государственного значения, как то реставрация Дворца Гюлюстан и здания Милли Меджлиса.

«Что касается Музея искусств, то там работали специалисты из Италии. Им было выделено 12 миллионов манатов. Когда в Баку работают сотрудники иностранных компаний, то они требуют хороших условий. Им нужно организовать жилье, отдых… Одним словом, не как наши работники. Приглашение иностранных специалистов затратное дело. Некоторые расходы требовали наличных денег, и мы обналичили часть выделенных средств», - пояснил Нусрет Омаров.

Он также попросил судью вызвать на допрос бывшего министра культуры Абульфаса Гараева: «Прошу вас, вызовите его в суд. Он знает все нюансы».

Закир Султанов также предложил вызвать в суд экс-министра: «Абульфас Гараев принимал участие в этих делах. Прошу вас обеспечить его явку в суд».

Очередное заседание суда состоится 16 сентября.