В ходе совместных азербайджано-турецких учебно-тренировочных занятий групп подводного нападения и обороны были успешно выполнены задачи по нейтрализации террористов и освобождению корабля, захваченного террористической группировкой в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, на очередном этапе учений с привлечением вертолетов и катеров спецназовцы двух братских стран четко и эффективно выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм.