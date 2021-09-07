Член союза писателей Финляндии перевела книгу Лейлы Алиевой на финский язык

В Финляндии в издательстве Palladium kirjat при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой на финском языке опубликован сборник стихотворений вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой «Открытое окно». Книга знакомит читателей с созданными с большим профессионализмом образцами творчества, являющимися олицетворением души, мыслей, чувств, и еще раз убеждает их в искренности поэзии. Об этом haqqin.az сообщили в госкомитете.

В предисловии к сборнику читателям представлена информация о биографии и лирике Лейлы Алиевой, рассказывается о ее социальной и общественной деятельности. Книга издана тиражом 800 экземпляров.