Член союза писателей Финляндии перевела книгу Лейлы Алиевой на финский язык
В Финляндии в издательстве Palladium kirjat при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой на финском языке опубликован сборник стихотворений вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой «Открытое окно». Книга знакомит читателей с созданными с большим профессионализмом образцами творчества, являющимися олицетворением души, мыслей, чувств, и еще раз убеждает их в искренности поэзии. Об этом haqqin.az сообщили в госкомитете.
В предисловии к сборнику читателям представлена информация о биографии и лирике Лейлы Алиевой, рассказывается о ее социальной и общественной деятельности. Книга издана тиражом 800 экземпляров.
На финский язык книгу «Открытое окно» перевела проживающая в Хельсинки известный переводчик и писательница, заслуженный деятель искусств Азербайджана Тахира Джафарова. Она является членом Союза писателей Финляндии, Европейского совета ассоциаций переводчиков литературы CEATL и клуба Fin-Pen. На протяжении многих лет Тахира Джафарова работала на кафедре литературы и искусства в Университете Тампере. Более 20 лет занимается переводом финской литературы. Перевела на азербайджанский язык детские стихи некоторых финских поэтов, а также ряд пьес.
Aктивный представитель азербайджанской диаспоры, Тахира Джафарова проделала на сегодняшний день большую работу для популяризации азербайджанской литературы в Финляндии, перевела на финский язык ряд произведений.