Израиль утверждает, что Иран скоро получит атомную бомбу

В Израиле подозревают, что Иран находится практически на пороге обладания ядерным оружием, при этом Тегеран должен понимать, что подобные действия не останутся без соответствующих ответных действий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Израиля Яир Лапид.

По словам израильского министра, текущая стратегия Запада в отношении Ирана и "пятерки" переговорщиков по Совместному всеобъемлющему плану действий неэффективна – "переговоров в Вене нет, СВПД не работает", а санкции против Тегерана недостаточны, потому что "Иран просто пытается выиграть время, делая вид, что они чем-то там занимаются, но на самом деле только развивают свою ядерную программу".

"...Иран находится практически на пороге того, чтобы стать ядерным государством, и мы не можем ему этого позволить. Поэтому частью любой будущей стратегии должно стать, чтобы мир и особенно США, возможно, Израиль продемонстрировали реальную угрозу Ирану, с тем чтобы Тегеран понял, что он не сможет просто так стать ядерным государством без соответствующих ответных действий", - заявил Лапид.