Как получить в Азербайджане «Сертификат о противопоказании» к вакцинации от COVID

Главврач городской поликлиники №19 Айтен Гурбанова сообщает, что желающим получить сертификат о противопоказании необходимо предоставить документы (заключение врача, результаты проведенных обследований), однозначно подтверждающие наличие у них заболевания. Специалисты рассматривают эти данные, проверяют достоверность документа и принимают решение. В случае, если гражданин переживает острую фазу заболевания, болезнь часто рецидивирует (рецидив – возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления), то вакцинация действительно является противопоказанием для этих пациентов. Документы таких пациентов из комиссии внутреннего контроля поликлиники направляются в Специальную комиссию.

Врачебно-контрольная комиссия принимает документы этих пациентов и в случае обоснованных показателей передает их в специальную комиссию, созданную Врачебно-контрольной комиссией по противопоказаниям.

- Больных, у которых наличествует период острых аллергических реакций, можно вакцинировать после принятия двух-четырехнедельного курса лечения. Лица, у которых есть реакция на какой-либо компонент вакцины, должны предоставить подтверждающий документ, чтобы избежать случаев анафилактического шока, острых аллергических реакций. Информация документируется, и на каждом этапе вакцинации отмечается, что у человека острая аллергия на вакцину.

- Хотелось бы узнать о наиболее частых обращениях граждан в связи с противопоказаниями…

- На сегодняшний день наиболее частые обращения граждан в поликлиники относительно противопоказаний к вакцинации связаны с иммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием и эпилепсией.

- В каких случаях граждане получают отказ в выдаче документа о противопоказании?

- Есть три случая, когда человек получает отказ получить документ о противопоказании. Вначале комиссия проверяет документы согласно поставленному диагнозу. Если это неконтролируемая эпилепсия и у пациента, несмотря на прием лекарств, бывают судороги, то в таком случае диагноз может поставить только невролог на основании электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Но если у кого-то приступа нет, то есть болезнь в стадии ремиссии, то у нас, как и во всем мире, считается, что им можно ввести вакцину Sinovac.

Второй отрицательный ответ дается при отсутствии экспертного заключения. Например, пациенты предоставляют справку терапевта об обследовании и лечении. Однако при онкологических и аллергических заболеваниях требуется экспертное заключение аллерголога, онколога и других специалистов. Если на момент обращения состояние онкобольного стабильное, нет метастазов в лимфатических узлах и других органах, то для этих людей вакцинация не противопоказана.

Однако есть пациенты, которые получают химиотерапию. В инструкциях производителя вакцины указано, что онкобольные, получающие иммуносупрессивную химиотерапию, должны прекратить процедуру на период 2-4 недели. За этот период им следует сделать вакцинацию, а затем продолжить иммуносупрессивную химиотерапию. В этом случае им выдается документ о временном противопоказании, то есть в документе указано, что после завершения иммуносупрессивной химиотерапии ему можно сделать прививку.

И, наконец, третий отрицательный ответ - это когда женщина беременна, но документа, подтверждающего это, нет. То есть женщина всего лишь прошла ультразвуковое исследование (УЗИ) в частных клиниках. В этом случае наш ответ будет отрицательным, ввиду неполного пакета необходимых документов о беременности. Поэтому женщины должны предоставить другие подтверждающие документы.

- Некоторые граждане жалуются на неоперативность в получении ответов на их вопросы. Что является причиной этого?

- Большое количество обращений из медицинских учреждений о выдаче сертификата о противопоказании, необоснованные обращения, а иногда и неправильное заполнение поданных документов приводят к определенным задержкам.

В Баку функционируют две комиссии, и каждая комиссия принимает документы 3 дня в неделю. Каждой из этих комиссий направляют документы примерно 20-30 медучреждений. В ежедневном протоколе отмечается обращение примерно 70-90 граждан. Например, вчера был день приема документов, и с 12:00 до 15:00 мы получили 18 протоколов от 6 медучреждений. Эти протоколы содержали документы 473 человек. Сегодня с 15:00 до 19:00 комиссия рассмотрит документы этих 473 граждан и решит, соответствуют ли они выдаче сертификата или нет. Мы понимаем недовольство граждан, однако следует учитывать, что рассмотрение обращений комиссией занимает некоторое время.