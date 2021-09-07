Индия бьет тревогу из-за опасного вируса нипах

Власти индийского штата Карнатака ввели в ряде регионов режим повышенной готовности после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала. Об этом сообщило Всеиндийское радио.

В Керале на этой неделе симптомы смертельно опасного вируса нипах были выявлены у 11 человек. Все они контактировали с 12-летним ребенком, умершим ранее от этого вируса. После его смерти медики проверили здоровье 251 человека, которые находились с ним в контакте.

Министр здравоохранения Карнатаки К.Судхакар заявил, что пока в штате не зарегистрировано ни одного случая инфицирования вирусом. У заразившихся им появляются симптомы лихорадки, происходит изменение психического состояния, появляются сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Разносчиками вируса считаются крыланы - большие летучие мыши, которых в Индии часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, и туда может попасть их зараженная слюна.