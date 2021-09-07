Вакцина Pfizer для детей 5-11 лет появится в ближайшее время

В течение ближайших нескольких недель вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, разработанная германской компанией BioNTech и её американским партнёром Pfizer, может быть готова для использования. Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

Она отметила, что компания уже готовится к производству препарата. «В ближайшие недели мы представим властям по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе», — цитирует ТАСС Тюречи.

"Мы уже готовимся к производству", - добавила она, уточнив, что препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.

В свою очередь гендиректор, соучредитель BioNTech Угур Шахин подчеркнул, что результаты исследования уже доступны и их необходимо обработать для утверждения властями: "Все выглядит неплохо, все идет по плану".