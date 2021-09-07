Цыгане «шумною толпою» пытались перейти границу Азербайджана
Десять цыган, в том числе трое детей, пытались нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Грузии за пределами контрольно-пропускных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Согласно сообщению, двое из задержанных цыган разыскивались правоохранительными органами за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело, задержанные (за исключением детей) привлечены к уголовной ответственности.