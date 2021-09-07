Еще один азербайджанский чиновник в центре порноскандала

Еще один азербайджанский чиновник оказался в центре секс-скандала, став жертвой группы кибермошенников. В социальные сети слито видео Мамеда Мамедова (имя изменено - ред.), работающего в Управлении молодежи и спорта города Гянджа.

Чиновник, как и его предшественники, попал в ловушку с видеозвонками. Накануне haqqin.az писал, что в социальных сетях орудует банда мошенников, которые посредством мессенджеров звонят по видеочату различным мужчинам. Стоит только ответить на видеозвонок, как появляются кадры голой девушки, которая приглашает заняться с ней виртуальным сексом. На самом же деле звонящая девушка не живой человек, а специальная программа, демонстрирующая обнаженное женское тело.

Жертвы мошенников ошибочно считают, что происходящее между ними и девушкой-роботом остается конфиденциальным. На деле же специальная программа записывает каждое действие. Мошенники в качестве своих жертв выбирают известных и состоятельных людей, а потом шантажируют их интимными видеокадрами.

Ранее в социальные сети были слиты интимные видеокадры председателя Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшова, депутата парламента Грузии Руслана Гаджиева, главы регионального филиала крупного банка и религиозного деятеля из Нахчывана.