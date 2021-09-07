В Кремле ответили на заявление Зеленского

В Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле опасность после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, передает РИА Ноовсти.

Ранее в пятницу в ходе форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил, что считает возможной вероятность полномасштабной войны с Россией, и, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ".