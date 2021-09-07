Турецкая вакцина от COVID готова к экстренному применению

Процесс разработки турецкой вакцины Turkovac от коронавирусной инфекции нового типа достиг стадии, когда можно подавать заявку на ее экстренное использование, заявил накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, напомнив, что ранее было налажено производство препарата на одном из предприятий страны, передает Anadolu.

По его словам, в настоящее время в Турции создана инфраструктура, позволяющая запустить второе предприятие по массовому производству Turkovac.

Вакцина Turkovac разработана учеными Университета Эрджиес в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Первые вакцины в рамках третьей фазы клинических испытаний были введены добровольцам 22 июня в городской больнице Анкары.

Turkovac стала первой турецкой инактивной вакциной от коронавируса нового типа.