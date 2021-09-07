На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть раненый, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджана.

Пограничники погранотряда "Горадиз" Погранвойск Государственной пограничной службы в районе погранзаставы близ села Беюк Бахманли Физулинского района в ночь на 8 сентября (00:57) заметили, как трое неизвестных нарушили государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана, говорится в заявлении ГПС и Генпрокуратуры.

Нарушители проигнорировали замечание пограничников остановиться и предупредительный выстрел в воздух. В соответствии с требованиями Закона "О государственной границе Азербайджанской Республики" с целью пресечения попытки бегства нарушителей границы пограннаряд применил оружие. Один из нарушителей границы был ранен, двум другим удалось скрыться.

Получивший легкое ранение в руку нарушитель границы был доставлен в Центральную больницу Физулинского района, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Задержанный представился себя как гражданин ИРИ Замани Мираскер Мирага, 1981 года рождения. При осмотре его сумки были обнаружены похожие на наркотик вещества примерный вес которых составил 11 килограммов 770 граммов. Иранская сторона была проинформирована о случившемся.

С целью выявления и задержания других нарушителей границы территория вдоль государственной границы, где произошел инцидент, перекрыта.

В Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана: 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1, 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики). Сотрудники прокуратуры и ГПС продолжают совместные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.