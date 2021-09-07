Строительство нефтеналивного танкера началось на Бакинском судостроительном заводе два года назад по заказу Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». По инициативе президента Ильхама Алиева танкер назван «Кельбаджар».

Председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую сдачу танкера в эксплуатацию.

Постоянный экипаж танкера «Кельбаджар» длиной 141 и шириной - 16,9 метра составляет 15 человек. На танкере, дедвейт-грузоподъемность которого 7,800 тонн, установлено оборудование ведущих мировых компаний. Технические показатели танкера, в частности водоизмещение, в сравнении с другими судами, позволяет при максимальной загрузке заходить в относительно мелководные порты Каспийского бассейна и перевозить грузы за пределы Каспия.

Новый танкер – однотипный со сданным Бакинским судостроительным заводом в 2019 году танкером «Лачин», который ходит сегодня в бассейнах Черного и Средиземного морей. В настоящее время в бассейнах Черного и Каспийского морей под флагом Азербайджана ходят 11 судов, в том числе 8 сухогрузов и 3 танкера.