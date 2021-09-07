Уникальный аппарат КТ появится в Таможенном госпитале

В Центральном таможенном госпитале состоялась встреча с региональным директором компании Philips по странам СНГ Артемом Падейским и региональным директором компании Philips по Азербайджану и Грузии Нигяр Зейналовой. В ней приняли участие начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхун Мамедов, заместитель главного врача Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев и начальник отдела закупок и снабжения Рашад Фараджев.

Во время встречи представители компании Philips подробно рассказали об инновационных технологиях, применяемых компанией, а также о новом оборудовании, в том числе об аппаратах ангиографии, КТ, МРТ и УЗИ нового типа. Они также поделились своими мыслями о будущих планах и перспективах компании в странах СНГ и Азербайджане.

Начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхун Мамедов сообщил, что в настоящее время Центральный таможенный госпиталь обслуживает тяжелых коронавирусных больных с применением самых высокотехнологичных методов лечения. Он подчеркнул, что в госпитале имеется всё необходимое современное оборудование для оказания медицинских услуг на высоком уровне. Дж.Мамедов также отметил, что оборудование и аппаратура госпиталя постоянно обновляются и осваиваются медицинским персоналом.

Представители компании Philips представили подробную информацию о возможностях нового аппарата компьютерной томографии Philips Incisive CT pro 128, который будет приобретен Государственным таможенным комитетом для использования в Центральном таможенном госпитале. В завершение встречи было достигнуто соглашение о проведении компанией Philips очных и онлайн-тренингов для радиологов и техников госпиталя с целью более полного освоения методов работы на новом аппарате КТ.